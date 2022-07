'बालों में कलर लगाया है...' ऋषभ पंत के साथ लाइव में धोनी असहज, खुद कैमरे पर हाथ रखकर कर दिया बंद

नई दिल्ली. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक बार फिर से मैदान पर नजर आने को तैयार हैं. भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज के लिए उन्हें आराम दिया गया था. अब वह दोनों टीमों के बीच टी20 सीरीज में नियमित कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में खेलते नजर आएंगे. इससे पहले पंत ने इंस्टाग्राम लाइव पर अपने साथी खिलाड़ियों के साथ मस्ती की. इसके वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. इसमें कुछ वक्त के लिए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) भी नजर आते हैं.

41 साल के पूर्व भारतीय विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी सोशल मीडिया पर बहुत कम एक्टिव रहते हैं. उनकी पत्नी साक्षी के सोशल मीडिया अकाउंट से अकसर तस्वीरें या वीडियो पोस्ट होते हैं जिसमें वह भी दिखते हैं. केवल आईपीएल में खेलने वाले धोनी की एक झलक उनके फैंस भी पाना चाहते हैं. ऋषभ पंत मंगलवार रात इंस्टाग्राम पर लाइव आए तो धोनी कुछ पल के ही दिखे.

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. इसके लिए खिलाड़ी कैरेबियाई दौरे पर पहुंच भी गए हैं. सीरीज से पहले पंत मंगलवार को रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और युजवेंद्र चहल के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव आए. इसी दौरान साक्षी धोनी भी जुड़ गईं, उन्होंने हाय-हैलो के बाद कैमरा जैसा ही धोनी की तरफ घुमाया पहले तो वह थोड़े असहज दिखे. धोनी ने हाय के लिए हाथ घुमाया.

Rishabh Pant, Suryakumar Yadav, and Rohit Sharma were LIVE on Instagram and Ms Dhoni Made A Special Appearance As Well #Cricket #IndianCricket #TeamIndia #rishabhpant #msdhoni #rohitsharma #suryakumaryadav pic.twitter.com/108VLE8x8A

इसी दौरान पंत ने हंसते हुए कहा, रखो थोड़ी देर कैमरा उन पर. धोनी ने मुस्कुराते हुए और कैमरे पर ही हाथ रखकर उसे बंद कर दिया. पंत इसी दौरान बोले, ‘हां भैया ने बालों में कलर लगाया है. दिख रहा है.’ इस लाइव सेशन के वीडियो क्लिप काफी वायरल हो रहे हैं. जब चहल इस लाइव में आते हैं तो रोहित समेत अन्य खिलाड़ी भी उनकी टांग खिंचाई में पीछने नहीं रहते.

