955958eee7e7wwtqa नई दिल्‍ली. आईपीएल (IPL 2023) को शुरू होने में अभी दो महीने का वक्‍त बचा है. इसे लेकर अभी से तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (Chennai Super Kings) के कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने राची में प्रैक्टिस शुरू भी कर दी है. इस वक्‍त सोशल मीडिया पर एक तस्‍वीर वायरल हो रही है. इस तस्‍वीर में प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से मशहूर सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) के साथ महेंद्र सिंह धोनी नजर आ रहे हैं. माना जा रहा है कि दोनों की मुलाकात चेन्‍नई में हुई है.

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दोनों की मुलाकात की तस्‍वीर शेयर की गई. पिक्‍चर के साथ कैप्‍शन में लिखा गया, “जब प्रिंस ने सुपर किंग से मुलाकात की.” बता दें कि दादा इन दिनों अपनी बायोग्राफी पर बन रही फिल्‍म को लेकर काफी व्‍यस्‍त हैं. हाल के दिनों में उन्‍होंने यह जानकारी दी थी कि फिल्‍म की स्क्रिप्‍ट का काम पूरा हो चुका है. अभी लीड एक्‍टर और कास्‍ट को लेकर स्थिति स्‍पष्‍ट नहीं है. जल्‍दी ही इसपर भी चर्चा होगी. दादा ने खुद अपनी फिल्‍म की कहानी लिखी है. महेंद्र सिंह धोनी की बायोग्राफी पर पहले ही फिल्‍म बन चुकी है। वो फिल्‍म सुपरहिट रही थी.

When the Prince met the Super King! #WhistlePodu #Yellove @SGanguly99 @msdhoni pic.twitter.com/Mii4xjzlbp

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) February 3, 2023