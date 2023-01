VIDEO: MS Dhoni की ड्रेसिंग रूम में हुई वापसी...टीम इंडिया के साथ नजर आए माही

नई दिल्ली. भारत ने न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर तगड़ा घाव दिया है. मेहमान टीम अब टी20 सीरीज में अपने इस घाव को भरने की उम्मीद कर रही है. लेकिन मेहमानों का यह सपना कहीं सपना ही न रह जाए. सीरीज का पहला मुकाबला 27 जनवरी को रांची में खेला जाएगा. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) के गढ़ में टीम इंडिया का मैच हो और धोनी न हों, ऐसा कम ही देखने को मिलता है.

एमएस धोनी दुनिया के सबसे महान कप्तानों में से एक माने जाते हैं. मैच में आखिरी ओवरों के दौरान धोनी जिस गेंदबाज से बात कर लें तो बल्लेबाज की धड़कने तेज हो जाती हैं. ऐसा ही कुछ न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 मैच से पहले देखने को मिला. टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी रांची पहुंच चुके हैं. जहां उनसे मिलने पहुंचे एमएस धोनी. माही ने टीम के खिलाड़ियों से बातचीत की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. युवा टीम के बीच एमएस धोनी काफी खुश नजर आए.

Look who came visiting at training today in Ranchi – the great @msdhoni! 😊#TeamIndia | #INDvNZ pic.twitter.com/antqqYisOh

— BCCI (@BCCI) January 26, 2023