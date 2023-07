नई दिल्ली. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) को देखने के लिए फैंस अक्सर उत्साहित रहते हैं. आईपीएल 2023 में वह हर मैदान पीली जर्सी में नजर आया जहां धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ एंट्री मारी थी. अब एक बार फिर धोनी के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है. माही समय-समय पर नए लुक के साथ नजर आते हैं. अब आईपीएल के बाद एक बार फिर धोनी का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. माही इस लुक में काफी क्यूट नजर आ रहे हैं.

खबरों के मुताबिक एमएस धोनी अपने नए प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म के ट्रेलर और ऑडियो लॉन्च के लिए चेन्नई पहुंचे. फिल्म का नाम ‘लेट्स गेट मेरिड’ है. धोनी के एयरपोर्ट का वीडियो सामने आया है जिसमें वह नए लुक में नजर आ रहे हैं. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर छा चुका है. चैंपियन की एंट्री होते ही एयरपोर्ट पर फैंस ने धोनी-धोनी के नारे लगाना शुरू कर दिया. माही के साथ उनकी पत्नी साक्षी भी दिखाई दी. एक फैन ने धोनी के नए स्टाइलिश लुक की फोटो भी शेयर की है. 7 जुलाई को एमएस धोनी ने अपना 42वां जन्मदिन मनाया था. जिसके एक दिन बाद एक वीडियो धोनी ने पोस्ट किया जिसमें वह अपने पालतू कुत्तों के साथ केक काटते नजर आ रहे थे.

Helicopter ( MS Dhoni ) landed in Chennai and scenes are pic.twitter.com/iiFFCfcEma

