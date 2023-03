धोनी की गोद में खेल रहे बच्चे की तस्वीर ने कभी जीते थे दिल, पाकिस्तान से है खास कनेक्शन

नई दिल्ली. महेंद्र सिंह धोनी ने जब से क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा है, तब से लगातार लोगों का दिल जीत रहे हैं. अपनी बल्लेबाजी, अपने फिनिशिंग स्टाइल, अपनी कप्तानी, अपनी बातों, अपने स्वभाव… धोनी हर चीज से फैन्स को अपना दीवाना बनाते रहे हैं. 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान महेंद्र सिंह धोनी की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें वह अपनी गोद में एक बच्चे को लिए खड़े हैं. धोनी की इस तस्वीर की जमकर तारीफ हुई थी. इस तस्वीर ने उस वक्त लोगों के दिलों पर खूब राज किया था. इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस धोनी की गोद में जो बच्चा था, उसका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है.

दरअसल, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत और पाकिस्तान की टीमें लंदन के एक ही होटल ग्रेंज सिटी में ठहरी हुई थीं. बांग्लादेश के खिलाफ भारत मैच जीत चुका था. भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान के साथ था. महेंद्र सिंह धोनी होटल की लॉबी में टहल रहे थे. सरफराज खान भी अपने बेटे को गोद में लिए लॉबी में मौजूद थे. धोनी ने सरफराज से पूछा कि यह बच्चा कौन है? सरफराज ने बताया कि यह उनका चार महीने का बेटा अब्दुल्ला है. सरफराज के साथ उनकी पत्नी खुशबख्त भी थीं.

इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद के बेटे को गोद में लिया. सरफराज अहमद ने धोनी के साथ अपने बेटे की फोटो क्लिक की. जल्द ही सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो गई. भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के लोग धोनी के इस अवतार के भी कायल हो गए. धोनी और सरफराज के बेटे की फोटो पर फैन्स ने जमकर कमेंट किए और धोनी की भी खूब तारीफ की.

सरफराज खान ने खुद इस किस्से के बारे में बताते हुए कहा था, ”मैं अपने परिवार के साथ लॉबी में बैठा हुआ था. हम एक ही होटल में ठहरे थे. तो मैंने वहां एमएस को देखा. मैं उनके पास गया और अपने बेटे के साथ उनकी तस्वीर लेने के लिए पूछा. मैं चाहता था कि जब वह बड़ा हो तो उसके पास उसकी प्यारी यादें हों. खेल के महान खिलाड़ियों में से एक की गोद में.”

This is real India versus Pakistan friends! I am sure our Media will never cover this! MUST WATCH! ❤ pic.twitter.com/REiGJ0QZXP

— BitterSweetSymphony (@PluviophilePoet) June 27, 2017