VIDEO: एमएस धोनी के थप्पड़ ने बदला मैच, CSK के गेंदबाज ने मैदान पर उगली आग और बल्लेबाज...

नई दिल्ली. एमएस धोनी मैदान पर कूल रहते हैं. यानी वे मैदान पर गुस्सा करते हुए कम दिखाई देते हैं. इस बीच उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वे तेज गेंदबाज दीपक चाहर पर हाथ उठाते हुए दिखाई रहे हैं. यह वीडियो चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबले के टॉस के तुरंत बाद का है. मैच में चाहर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और 2 विकेट झटके. मैच में 4 बार की चैंपियन टीम सीएसके ने 8 विकेट पर 167 रन बनाए थे. धाेनी ने 9 गेंद पर 2 छक्के की मदद से 20 रन बनाए. जवाब में दिल्ली की टीम 8 विकेट पर 140 रन ही बना सकी. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मथीषा पथिराना ने 3 विकेट झटके. इस तरह से चेन्नई ने यह मुकाबला 27 रनों से जीता.

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी टॉस के बाद लौट रहे हैं. वहीं दीपक चाहर साथी खिलाड़ी के साथ मैदान पर खड़े हुए हैं. इस बीच धोनी ने चाहर के पास पहुंचते ही तेजी से हवा में हाथ घुमाते हैं. इसमें ऐसा लग रहा है कि वे किसी को चाटा मारने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि यह मजाकिया अंदाज में था. दीपक चाहर हंसते हुए पीछे हट जाते हैं. मालूम हो कि चोट से वापसी कर रहे चाहर ने अब तक टूर्नामेंट में बेहतरीन गेंदबाज की है.

Hahah! looks like Dhoni likes to toy around Deepak chahar always #CSKvDC #MSDhoni pic.twitter.com/ifoYHL1a2W

— Gnanashekar (@Gnanashekar) May 10, 2023