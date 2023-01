VIDEO: महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2023 के लिए शुरू की प्रैक्टिस, नेट्स में जमकर बहाया पसीना

नई दिल्ली: लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर मैदान पर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने अंतिम बार भारत के लिए साल 2019 में मैच खेला था. हालांकि, वह अब भी आईपीएल खेल रहे हैं. साल 2023 में वह चेन्नई सुपर किंग्स के लिए लिए खेलते नजर आएंगे. फैन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया. जिसमें एमएस धोनी आईपीएल 2023 के लिए तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया है जिसमें महेंद्र सिंह धोनी नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वह झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं.

The preparation has started for MS Dhoni ahead of IPL 2023. pic.twitter.com/FUapARmL4P

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 19, 2023