धोनी का ऐसा अंदाज नहीं देखा होगा, सरेआम उड़ाया युवा खिलाड़ी का मजाक, नहीं रुकेगी हंसी

नई दिल्ली. चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में आयोजित फ्रेंचाइजी के एक कार्यक्रम के दौरान युवा खिलाड़ी राजवर्धन हैंगरगेकर का मजाक उड़ाया. धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल 2023 ) में सीएसके के पहले दो मैचों में कुछ नो-बॉल फेंके जाने पर हैंगरगेकर को ट्रोल किया है. कार्यक्रम में धोनी ने यह भी खुलासा किया कि राजवर्धन हैंगरगेकर ही सबसे ज्यादा लंबा वक्त तैयार में होने में लेते हैं. धोनी ने युवा ऑलराउंडर का मजाक उड़ाते हुए कहा कि किसी को भी उसकी नो-बॉल के बारे में बात नहीं करनी चाहिए. इसके बाद सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगे.

महेंद्र सिंह धोनी ने कार्यक्रम के दौरान कहा, ”राज को सबसे ज्यादा टाइम लगा तैयार होने में.” फिर धोनी ने राजवर्धन हैंगरगेकर से पूछा- ”पहला इवेंट हैं?” इस पर युवा खिलाड़ी ने हां में सिर हिलाया. इसके बाद राजवर्धन हैंगरगेकर ने माइक संभाला और कहा, ”सभी को गुड इविंग. यहां आकर बहुत खुशी हुई. जैसा माही भैया ने कहा कि जितना ज्यादा हम इस इवेंट को फन कर सकते हैं, अच्छा हंसी-मजाक में रख सकते हैं. उतना कोशिश करेंगे और बाकी देखते हैं.”

धोनी के खास साथी की बीवी हैं बेहद खूबसूरत, लाइमलाइट से रहती हैं दूर, सादगी भी बेमिसाल

पहली ही मुलाकात में पत्नी से चिढ़ गए थे रोहित शर्मा, पीछे-पीछे दौड़ीं रितिका, बोले थे सिर्फ ये 7 शब्द, और फिर…

इसके बाद धोनी ने राजवर्धन हैंगरगेकर के इस कमेंट के बाद उन्हें ट्रोल करते हुए कहा, ”बेसिकली बोल रहा है कि कोई इसके नो बॉल के बारे में बात नहीं करेगा.” धोनी का यह कमेंट सुनकर हर कोई हंसने लगा. जहां धोनी अब इन चीजों का मजाकिया पक्ष देखते हैं. वहीं, टूर्नामेंट के पहले दो मैचों में अपने गेंदबाजों द्वारा की गई एक्स्ट्रा बॉल के कारण वह स्पष्ट रूप से खुश नहीं थे.

Extra Love and Banter! That’s how Raj’s first ever meet and greet went by! #WhistlePodu #Yellove @TheIndiaCements pic.twitter.com/nfJdS7UVcX

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 10, 2023