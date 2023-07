नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) 7 जुलाई को 42 साल के हो गए है. इस मौके पर दुनिया भर से के फैंस और कई दिग्गज भारतीय खिलाड़ी उनको जन्मदिन की बधाईयां दे रहे हैं. इस खास मौके पर स्टार खिलाड़ी सुरेश रैना, रवींद्र जडेजा और तिलक वर्मा ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने धोनी को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक खास पोस्ट लिखा.

सुरेश रैना ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ” मेरे बड़े भाई एम एस धोनी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पिच पर एक साथ समय बिताने से लेकर हमारे सपनों को पूरा करने तक. हमने जो बॉन्ड बनाई है वह कभी नहीं टूट सकती है. एक दोस्त और लीडर होने के नाते आपकी जो ताकत है. उसने मुझे लाइफ में बहुत गाइड किया है. आने वाले कल में आप खूब एन्जॉय करे, खूब सफल हुए और आपकी अच्छी सेहत बनी रहे. इसी तरह लीड करते रहे, चमकते रहे और अपने जादू को हर तरफ फैलाते रहे.

Happy birthday to my big brother @msdhoni ! 🎉 From sharing the pitch to sharing our dreams, the bond that we’ve created is unbreakable. Your strength, both as a leader and as a friend, has been my guiding light. May the year ahead bring you joy, success, and good health. Keep… pic.twitter.com/0RJXCKEz7B

— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) July 6, 2023