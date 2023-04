VIDEO: मैदान में दर्द से लड़खड़ा रहे थे धोनी, फैंस का छलका दर्द, आपने देख माही का बुरा हाल?

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 (IPL 2023) का 17वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में एमएस धोनी (MS Dhoni) का बल्ला जमकर चला, लेकिन वह अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकामयाब रहे. हाल यह रहा कि आखिर में चेन्नई को तीन रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

मैदान में दर्द से कराहते नजर आए माही:

मैच के बाद मैदान से बाहर जाते हुए धोनी को दर्द से कराहते हुए देखा गया. इस बीच वह सही से चल भी नहीं पा रहे थे. इस दौरान का एक वीडियो चेन्नई सुपर किंग्स ने साझा किया है, जो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में धोनी मैदान से ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं. इस बीच उन्हें चलते समय लड़खड़ाते हुए देखा गया.

A warrior. A veteran. A champion – The One and Only!

Full post match https://t.co/LuLJ13LVt3#CSKvRR #WhistlePodu #Yellove @msdhoni pic.twitter.com/dgsuPgT92y

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 13, 2023