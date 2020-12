ICC Awards: एमएस धोनी को मिला बड़ा सम्मान, दशक का बेस्ट स्पिरिट अवॉर्ड जीता

🇮🇳 MS DHONI wins the ICC Spirit of Cricket Award of the Decade 👏👏 The former India captain was chosen by fans unanimously for his gesture of calling back England batsman Ian Bell after a bizarre run out in the Nottingham Test in 2011.#ICCAwards | #SpiritOfCricket pic.twitter.com/3eCpyyBXwu— ICC (@ICC) December 28, 2020

. एमएस धोनी (MS Dhoni) भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं लेकिन आईसीसी ने सोमवार को उन्हें एक बड़े सम्मान से नवाजा. एमएस धोनी को आईसीसी ने दशक का बेस्ट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवॉर्ड दिया है. धोनी को साल 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच के लिए ये अवॉर्ड मिला है. धोनी ने नॉटिंघम टेस्ट के दौरान इयान बेल को रन आउट होने के बावजूद वापस खेलने के लिए बुला लिया था. अब आईसीसी ने उस खेल भावना के लिए धोनी को ये सम्मान दिया है.एमएस धोनी (MS Dhoni ICC Spirit of Cricket Award of the Decade) एक बेहतरीन कप्तान, बल्लेबाज और विकेटकीपर होने के साथ-साथ एक बेहद ही अच्छे इंसान भी हैं. उन्होंने अपने करियर के दौरान हमेशा खेल भावना का परिचय दिया है. साल 2011 में इंग्लैंड दौरे पर धोनी ने कुछ ऐसा किया था जिसके बाद पूरी दुनिया ने इस क्रिकेटर को सलाम किया. नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच में इयान बेल बेहद ही दिलचस्प तरीके से रन आउट हुए थे. दरअसल मॉर्गन ने एक शॉट लगाया और बेल को लगा कि गेंद बाउंड्री पार चली गई है लेकिन फील्डर ने गेंद को पहले ही रोक लिया था. बेल पिच पर चहलकदमी कर दूसरी ओर जा रहे थे लेकिन फील्डर ने उन्हें रन आउट कर दिया. अंपायर की नजरों में बेल आउट थे लेकिन धोनी ने खेल भावना दिखाते हुए उन्हें दोबारा बल्लेबाजी का मौका दिया. बेल को दोबारा बल्लेबाजी करते देख सभी दंग रह गए और पूरी दुनिया ने धोनी को सलाम किया.एक ओर जहां धोनी को खेल भावना का अवॉर्ड मिला वहीं कप्तान विराट कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया. एक दशक में विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 20,396 रन बनाए. उनके बल्ले से 10 सालों में 66 शतक निकले. साथ ही कोहली ने 94 अर्धशतक भी ठोके. उनका औसत 56.97 रहा और उन्होंने 2011 में वर्ल्ड कप भी जीता.स्टीव स्मिथ को आईसीसी ने दशक का बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर चुना. स्मिथ ने एक दशक में 7040 टेस्ट रन बनाए और उनका औसत सबसे ज्यादा 65.79 रहा. उनके बल्ले से इस दौरान 26 शतक और 28 अर्धशतक निकले. अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान को बेस्ट टी20 खिलाड़ी चुना गया. खान ने दशक में सबसे ज्यादा 89 टी20 इंटरनेशनल विकेट झटके. इस दौरान उन्होंने 3 बार मैच में 4 विकेट झटके और 2 बार उन्होंने पांच विकेट लेने का कारनामा भी किया.दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का अवॉर्ड एलिस पैरी ने जीता. ऑस्ट्रेलिया की इस ऑलराउंडर ने एक दशक में सबसे ज्यादा 4349 रन बनाए, इस दौरान उन्होंने 213 विकेट लिए. साल 2013 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता और चार बार उन्होंने टीम को टी20 चैंपियन भी बनाया.