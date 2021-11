नई दिल्‍ली. टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) खत्‍म हो चुका है. भारतीय टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई. वहीं न्‍यूजीलैंड की टीम खिताब से चूक गई. फाइनल में ऑस्‍ट्रेलिया ने 8 विकेट से न्‍यूजीलैंड को हराया. टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 के दर्द को भुलाकर भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) की टीम 17 नवंबर को जयपुर में 3 टी20 मैचों की सीरीज के लिए आमने सामने होगी. पहला मैच जयपुर में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच पूर्व भारतीय कप्‍तान एमएस धोनी (MS Dhoni) के घरेलू मैदान रांची के स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर को खेले जाने वाले दूसरे टी20 मैच से पहले धोनी का रांची के JSCA स्‍टेडियम में आना जाना लगा है और वह इस दौरान अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं. स्‍टेडियम में धोनी जिम में जमकर पसीना बहा रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल गया है.

Latest video of MS Dhoni at JSCA 💪🔥 #MSDhoni • #WhistlePodu pic.twitter.com/KFUs65mp86

धोनी का एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह स्‍टेडियम में जाते हुए नजर आ रहे हैं. उन्‍होंने झारखंड की अंडर 19 के खिलाड़ियों से भी मुलाकात की और उन्‍हें ऑटोग्राफ भी दिया.

Recent video of MS Dhoni at JSCA giving his autograph to Jharkhand U19 players! 😍❤️

🎥 : Kushmahi7 #MSDhoni • #WhistlePodu pic.twitter.com/mr6l2JXnjS

— Nithish Msdian (@thebrainofmsd) November 14, 2021