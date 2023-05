VIDEO: एमएस धोनी का वीडियो आपकी सांसें रोक देगा, दौड़ तक नहीं पा रहे माही, क्या करियर?

नई दिल्ली. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी 3 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. 41 साल के माही हालांकि अभी भी आईपीएल में खेल रहे हैं. आईपीएल 2023 की बात करें, तो वे बड़े-बड़े छक्के मार रहे हैं. उनकी अगुआई में 4 बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ से सिर्फ एक जीत दूर है. सीएसके आज अपने घरेलू मैदान चेपॉक पर 2 बार की चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ने जा रही है. धोनी की टीम यदि यह मैच जीत लेती है, तो टी20 लीग के 16वें सीजन में प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम भी बन जाएगी.

इस बीच एमएस धोनी एक वायरल वीडियो में लंगड़ाते हुए दिख रहे हैं. इससे फैंस निराश हैं और उनका कहना है कि उन्हें कम से कम एक मैच का ब्रेक लेना चाहिए. वीडियो में दिख रहा है धोनी शॉट खेलकर रन लेने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो ठीक से दौड़ नहीं पा रहे हैं. वो धीरे-धीरे एक पैर उठाकर दौड़ने की कोशिश रहे हैं. इससे साफ है कि उनके घुटने में दर्द है और वे पूरी तरह फिट नहीं होने के बाद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. आईपीएल 2023 धोनी का अंतिम सीजन माना जा रहा है, लेकिन अब तक उन्होंने इसे लेकर कुछ नहीं कहा है.

He is limping, unable to run

That knee is hurting him a lot

1 match rest karle Dhoni bhai , baaki log sambhaal lengepic.twitter.com/vstIgu24EE

— MahiEra (@themahiera) May 13, 2023