VIDEO: जीत का छक्का शुभमन गिल ने लगाया, पर खुशी से झूमे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी, एक-दूसरे को लगाया गले

नई दिल्ली. क्रिकेट ऐसा खेल है कि इसमें अपनी जीत से ज्यादा कई बार दूसरी टीम की हार पर भी नजर होती है. आईपीएल 2023 में लीग स्टेज के आखिरी 2 मुकाबलों का हाल कुछ ऐसा ही था. मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में से कोई एक टीम ही प्लेऑफ तक पहुंच सकती थी. मुंबई ने अपने आखिरी लीग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया था. इसके बाद मुंबई की नजर गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होने वाले लीग स्टेज के आखिरी मैच के नतीजे पर थी.

अगर, ये मुकाबला बैंगलोर जीत जाती तो बेहतर रन रेट के कारण प्लेऑफ का टिकट कटा लेती. लेकिन, गुजरात टाइटंस के ओपनर शुभमन गिल ने आरसीबी के अरमानों पर पानी फेर दिया और शतक ठोक गुजरात को जीत दिला दी.

शुभमन गिल ने जैसे ही 20वें ओवर की पहली गेंद पर जीत का छक्का लगा अपना शतक पूरा किया. वैसे ही होटल में बैठकर इस मुकाबले को देख रहे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी खुशी के मारे कूदने लगे. इसका एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें ईशान किशन, कैमरन ग्रीन आरसीबी की हार का जश्न मनाते नजर आ रहे.

Here’s the celebrations of our Mumbai Indians boys. They depicted our reaction after today’s match 💙🔥 pic.twitter.com/4tFqw4JiCG

— Mumbai Indians FC (@MIPaltanFamily) May 21, 2023