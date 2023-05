मुंबई इंडियंस ने युवा बैटर को दी सजा, पहनाए बैटिंग पैड्स और एयरपोर्ट पर... VIDEO हो रहा वायरल

नई दिल्ली. मुंबई इंडियंस ने अपने युवा स्टार बैटर नेहल वढेरा को सजा दी है. सजा के तौर पर नेहल वढेरा को मुंबई के एयरपोर्ट पर अपने बैटिंग पैड्स पहनकर चलना पड़ा. एयरपोर्ट इस तरह बैटिंग पैड्स पहनकर चलते हुए नेहल वढेरा ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा मुंबई इंडियंस ने खुद इस सजा का वीडियो को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. लेकिन आखिर नेहर वढेरा को यह सजा मिली क्यों?

दरअसल, नेहल वढेरा होटल में टीम की मीटिंग के दौरान देर से आए थे. इसी वजह से उन्हें यह सजा दी गई थी. मुंबई इंडियंस द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में नेहल वढेरा को शर्मिंदा होते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि वह वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को शूट नहीं करने के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं.

वहीं, मुंबई इंडियंस ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है, ”मुंबई इंडियंस के युवा नेहल वढेरा मुंबई एयरपोर्ट पर अपनी सजा के साथ. उन्हें पारंपरिक जंपसूट के बजाय अपने पैड्स पहने हुए कैमरे में कैद किया गया. हमारे सूत्रों के मुताबिक, नेहल को बल्लेबाजों की मीटिंग में देर से आने का खेद है.” सोशल मीडिया पर नेहल वढेरा का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

#MumbaiIndians youngster #NehalWadhera turned all heads at Mumbai airport with his punishment #OOTD. He was captured with his pads on instead of traditional jumpsuit. According to our sources, #Nehal regrets being late for batters meeting. pic.twitter.com/vCzenvIWzC

— Mumbai Indians (@mipaltan) May 13, 2023