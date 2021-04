MI vs SRH Live Score : रोहित की टीम मुंबई से आज हैदराबाद की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी?

मुकाबले से पहले मुंबई इंडियंस के युवा बल्लेबाज ईशान किशन प्रैक्टिस में जमकर शॉट लगाते नजर आए

.@ishankishan51 goes BIG!



In EP. 3⃣ of Close-in with #MI, watch our Pocket Dynamo chase down a target set by Mr. Bond!#OneFamily #MumbaiIndians #MI #MIvSRH #IPL2021 #KhelTakaTak pic.twitter.com/UMfhygauqZ