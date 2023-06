नई दिल्ली. IPL 2023 के बाद तमिलनाडु प्रीमियर लीग खेला जा रहा है. इसमें आईपीएल में हिस्सा लेने वाले कई स्टार खिलाड़ी खेल रहे हैं. एक दिन पहले यानी रविवार को TNPL 2023 में मदुरै पैंथर्स और डिंडीगुल ड्रैगंस के बीच मुकाबला था. वैसे मैच तो बहुत तूफानी नहीं रहा, लेकिन, एक कैच ने जरूर चर्चा बटोरी. ये कैच किसी और ने नहीं, बल्कि अश्विन ने लिया. जिस किसी ने भी इसका वीडियो देखा वो हैरान रह गया. क्योंकि अश्विन ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए हवा में छलांग लगाकर कैच लपका. ऐसे कैच क्रिकेट में बेहद कम देखने को मिलते हैं.

अब आप भी सोच रहे होंगे कि 36 साल के अश्विन कब से इतने फुर्तीले हो गए कि हवा में उड़कर कैच लपक रहे तो ये बता दें कि हम जिस कैच की बात कर रहे हैं, वो टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने नहीं, बल्कि एम अश्विन यानी मुरुगन अश्विन ने लपका है. जोकि लेग ब्रेक गेंदबाज हैं और आईपीएल 2023 में वो आर अश्विन के साथ राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेले थे. वहीं, तमिलनाडु प्रीमियर लीग में वो मदुरै पैंथर्स टीम का हिस्सा हैं और रविचंद्रन अश्विन डिंडीगुल ड्रैगंस की कप्तानी कर रहे.

अश्विन ने लपका हैरतअंगेज कैच

मैच में डिंडीगल ड्रैगंस की बल्लेबाजी चल रही थी. अभी पावरप्ले के ओवर चल रहे थे. डिंडीगुल ड्रैगंस की पारी का चौथा ओवर मदुरै पैंथर्स के पेसर गुरजपनीत सिंह फेंक रहे थे, जो 2 विकेट ले चुके थे. उनके इस ओवर की चौथी गेंद पर डिंडीगुल के बैटर एस अरुण ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की. लेकिन, गेंद उनके बल्ले पर आई नहीं और कवर्स की तरफ हवा में ऊंची चली गई.

One of the finest catches ever!

Flying Murugan Ashwin. pic.twitter.com/HiaSxRLfQ8

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 19, 2023