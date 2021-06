बांग्लादेश के मुश्फिकुर रहीम ने पाकिस्तान के गेंदबाज को पछाड़ा, बने आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

दुबई. बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मुश्फिकुर रहीम और स्कॉटलैंड की हरफनमौला कैथरीन ब्राइस को सोमवार को क्रमश: पुरुष और महिला वर्ग में मई के लिए आईसीसी का महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया. विकेटकीपर बल्लेबाज मुश्फिकुर ने इस दौरान श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट और तीन वनडे खेले. उन्होंने दूसरे वनडे में 125 रन की पारी खेली, जिससे उनकी टीम श्रीलंका के खिलाफ पहली बार वनडे सीरीज जीतने में सफल रही.



मुश्फिकुर के प्रदर्शन पर भारत के पूर्व बल्लेबाज और आईसीसी वोटिंग अकादमी के सदस्य वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, ‘इंटरनेशनल स्तर पर 15 साल तक क्रिकेट खेलने के बाद भी मुश्फिकुर की रन बनाने की ललक कम नहीं हुई है.’ उन्होंने कहा, ‘उनकी इस उपलब्धि के मायने और बढ़ जाते है, क्योंकि बांग्लादेश ने 1996 वर्ल्ड कप विजेता टीम के खिलाफ पहली बार वनडे सीरीज जीती है.’ भारत के पूर्व बल्लेबाज ने कहा, ‘मध्यक्रम को मजबूत करने और विकेटकीपिंग करने से उनकी फिटनेस और कौशल का पता चलता है.’ रहीम ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली को पछाड़कर यह पुरस्कार हासिल किया.



Thanks to some fine, all-round performances against Ireland, here’s the ICC Women’s Player of the Month for May 2021 ⚡#ICCPOTM | @CricketScotland pic.twitter.com/fUIeNEnHbz