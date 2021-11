11 महीने से टीम से बाहर, डायरेक्ट थ्रो पर विरोधी को आउट कर मैच टाई कराया, फिर छक्का लगाकर टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया

नई दिल्ली. मनीष पांडे (Manish Pandey) ने 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार रन आउट करने के बाद सुपर ओवर में छक्का लगाकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट (Mushtaq Ali Trophy 2021) में कर्नाटक को रोमांचक जीत दिलाई. बंगाल को हराकर कर्नाटक की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है. मनीष पांडे 11 महीने से टीम इंडिया (Team India) की टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं. कर्नाटक ने पहले बल्लेबाजी करते हुए (Ben vs Kar) 20 ओवर में पांच विकेट पर 160 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए बंगाल की टीम भी 20 ओवर में 8 विकेट पर 160 रन ही बना सकी.

सुपर ओवर में बंगाल की टीम ने 4 गेंद में 5 रन पर दोनों विकेट गंवा दिए. कर्नाटक ने मनीष पांडे के छक्के से सुपर ओवर में 4 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया. इससे पहले बंगाल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करने के बाद कर्नाटक के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. रोहन कदम (29 गेंद में 30 रन) और मनीष पांडे (34 गेंद में 29 रन) तेजी से रन बनाने में जूझते दिखे.

Wonderful throw by Manish Pandey to make into a super over !!!! #karvsben #smat2021 #SyedMushtaqAliTrophy #SyedMushtaqAliT20 pic.twitter.com/DzKTwbWTdj

करुण नायर ने खेली अर्धशतकीय पारी

करुण नायर (29 गेंद में नाबाद 55) ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेल टीम को प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया. उन्हें अभिनव मनोहर (9 गेंद में 19 रन) और अनिरुद्ध जोशी (10 गेंद में 16 रन) का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने तेजी से रन जुटाए. नायर ने अपनी पारी में चार चौके और तीन छक्के जड़े. बंगाल के लिए मुकेश कुमार, आकाश दीप, स्यान घोष, ऋतिक चटर्जी और शाहबाज अहमद ने एक-एक विकेट लिए.

Manish pandey hits the winning six in the super over helped Karnataka to qualify for semis.#SyedMushtaqAliTrophy#SyedMushtaqAliT20pic.twitter.com/cjPAigDFLC

