VIDEO: स्टूडियो में बज रहा था नागिन सांग, ग्रीम स्वान ने गंगनम स्टाइल से मचाया धमाल

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) का रोमांच लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. प्रतिष्ठित लीग के 16वें सीजन का नौवां मुकाबला छह अप्रैल को कोलकाता नाईट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर के बीच खेला गया. इस मुकाबले में केकेआर की टीम को 81 रन से बड़ी जीत मिली. मैच से पूर्व स्टूडियो में कमेंटेटर भी एक अलग ही अंदाज में नजर आए.

दरअसल, जिओ सिनेमा ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में इंग्लिश पूर्व क्रिकेटर ग्रीम स्वान (Graeme Swann) और कई अन्य कमेंटेटर स्टूडियो में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान नागिन डांस सांग पर स्वान समेत सभी कमेंटेटरों ने डांस भी किया. लेकिन मजेदार बात यह रही कि स्वान डांस करते-करते एकाएक गंगनम स्टाइल में थिरकने लगे.

.@Swannyg66 doing the naagin dance… just a regular day on the sets of our Hangout feed! 😄#HangoutWithUs #TATAIPL #IPLonJioCinema | @rotalks @mantramugdh pic.twitter.com/KyNzTQD28i

