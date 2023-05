IPL 2023 फाइनल के तुरंत बाद हुआ टीम का ऐलान, वर्ल्ड कप मुकाबलों में खेलेगी टीम, इन खिलाड़ियों को मिला मौका

नई दिल्ली. महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ रोमांचक फाइनल में जीत दर्ज करते हुए इंडियन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी को अपने नाम किया. सोमवार 29 मई को फाइनल के लिए रखे गए रिजर्व डे पर विजेता टीम का फैसला हुआ. 28 मई को बारिश की वजह से यह मैच खेला नहीं जा सका था. आईपीएल फाइनल के तुरंत बाद ही वर्ल्ड कप क्वालीफायर खेलने के लिए नामीबिया टीम की घोषणा की गई.

इंडियन प्रीमियर लीग के रोमांचक फाइनल के ठीक एक दिन बाद ही क्रिकेट नामीबिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप क्वालीफायर के लिए 14 सदस्यीय टीम की घोषणा की. इसके मुकाबले अगले महीने से ही खेले जाने हैं. जुलाई में अंडर-19 पुरुष क्षेत्रीय विश्व कप क्वालीफायर कराया जाएगा जिससे में टॉप टीमें आगे मेन टूर्नामेंट के लिए आगे बढ़ेंगी. यहां नामीबिया की टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप का टिकट हासिल करना चाहेगी.

अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालीफायर में नामीबियाई टीम की टक्कर नाइजीरिया, सिएरा लियोन, केन्या, युगांडा और मेजबान देश तंजानिया से होने वाली है. इस अहम क्वालीफाइंग इवेंट के लिए क्रिकेट नामीबिया के चयनकर्ताओं द्वारा प्रशिक्षण निगरानी और ट्रैकिंग पर कड़ी नजर रखने के बाद ही देश का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के खिलाड़ियों का सलेक्शन हुआ है.

U19 WORLD CUP QUALIFIER SQUAD

Congratulations to all the players for making the Namibia U19 World Cup Qualifier squad! Good luck and make Namibia proud! 🇳🇦 #CricketNamibia #EaglesPride #U19WCQ pic.twitter.com/3sbNZgD48w

— Official Cricket Namibia (@CricketNamibia1) May 30, 2023