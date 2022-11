VIDEO: नसीम शाह के भाई की गेंद का बल्लेबाज के पास नहीं था जवाब, पाकिस्तान को मिला एक और खतरनाक गेंदबाज

नई दिल्ली. नसीम शाह (Naseem shah) ने कम उम्र में ही अपनी तेज गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है. पिछले दिनों टी20 वर्ल्ड कप में (T20 World Cup 2022) भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया. टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था. हालांकि खिताबी मुकाबले में उसे इंग्लैंड से हार मिली थी. नसीम के छोटे भाई हुनैन शाह भी 140 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट कायदे आजम ट्रॉफी (Quaid E Azam Trophy 2022-23) के एक मुकाबले में सेंट्रल पंजाब से खेलते हुए अपना पहला विकेट झटका.

18 साल के हुनैन शाह ने बलूचिस्तान के खिलाफ 18 ओवर में 76 रन देकर एक विकेट लिया. यह उनके फर्स्ट क्लास करियर का पहला विकेट है. उनकी तेज गेंद को बिलावल इकबाल नहीं समझ सके और गली में कैच देकर आउट हुए. पाकिस्तान क्रिकेट ने उनकी गेंदबाजी का एक विकेट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. इसके बाद उनकी तुलना 19 साल के नसीम शाह से की जा रही है. पाकिस्तान में हमेशा अच्छे तेज गेंदबाज देखने को मिले हैं.

Hunain Shah picks up his first wicket in first-class cricket ☝️

Watch Live ➡️ https://t.co/LcfNgwD2hw#QeAT | #CPvBAL pic.twitter.com/ORrjwhsQJL

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) November 17, 2022