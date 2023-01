VIDEO: नसीम शाह का बल्लेबाजी प्लान जानकर रह जाएंगे हैरान! जानें टिम साउदी को कैसे डराया?

नई दिल्ली. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड (Pakistan vs New Zealand) के बीच टेस्ट सीरीज का समापन हो चुका है. पाकिस्तान ने पांच दिन की मेहनत खराब नहीं होने दी. टीम ने शानदार तरीके से 319 रन के लक्ष्य का पीछा किया. अंत में मैच ड्रॉ साबित हुआ लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान के हाथ से मुकाबला निकलता हुआ नजर आ रहा था. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmad) ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बेहतरीन शतकीय पारी खेली.

पहली पारी में सरफराज अपने शतक से चूक गए थे. लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी दिखाई. उन्होंने 176 गेंद में 118 रन की पारी खेली. लेकिन वह मैच के अहम मोड़ पर आउट हो गए. सरफराज को मिचेल ब्रेसवेल ने तब आउट किया जब मेजबान टीम को जीत के लिए 32 रन की दरकार थी और महज 39 गेंद फेंकी जानी थी. पाकिस्तान के पास महज एक विकेट बचा हुआ था. 11वें नंबर के बल्लेबाज के रूप में अबरार अहमद मैदान पर उतरे. वहीं, दूसरे छोर पर टीम के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह मौजूद थे. दोनों खिलाड़ियों के ऊपर पाकिस्तानियों की नजर थी. नसीम शाह और अबरार अहमद 21 गेंद तक क्रीज पर डटे रहे. लेकिन 89वें ओवर में नसीम शाह ने एक बेहतरीन छक्का और चौका लगाकर मैच में रोमांच ला दिया. मैच के बाद नसीम शाह ने बताया है कि दो बाउंड्री लगाने के दौरान गेंदबाज टिम साउदी ने उन्हें फील्डर्स से घेर लिया था.

A crucial stand in the final moments of Day 5⃣

️ The last-wicket pair of Naseem Shah and Abrar Ahmed share how they went about their partnership #PAKvNZ | #TayyariKiwiHai pic.twitter.com/2nBStxeEyX

