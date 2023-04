नसीम शाह का छठे वनडे में वर्ल्ड रिकॉर्ड, कीवी बॉलर को छोड़ा पीछे, पाकिस्तान को मिली 500वीं जीत

नई दिल्ली. पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह (Naseem Shah) ने न्यूजीलैंड (PAK v NZ) के खिलाफ अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कर लिया. नसीम ने रावलपिंडी में खेले गए 5 मैचों की सीरीज के पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में धारदार गेंदबाजी की. उन्होंने अपने 10 ओवर के कोटे में 29 रन देकर 2 विकेट चटकाए. पाकिस्तान ने इस मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम किया. बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है.

नसीम न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने करियर का छठा वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे. वह शुरुआती 6 वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उनके नाम 6 वनडे में 20 विकेट हो गए हैं. उन्होंने इस दौरान कीवी टीम के तेज गेंदबाज मैट हेनरी (Matt Henry) का रिकॉर्ड ध्वस्त किया जिन्होंने 6 वनडे में 19 विकेट चटकाए थे. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान हैं जिन्होंने शुरुआती 6 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 18 विकेट लिए थे.

Naseem Shah should be protected at all costs.

In a batting friendly wickets of Rawalpindi, where every bowler went for almost 6 runs an over, Naseem Shah bowled 10 overs conceding only 1 bounday, picked up 2 wickets & gave away just 29 runs at 2.9 runs per over! What a bowler! pic.twitter.com/Bn2DEdbq6o

— KH SAKIB 🇧🇩 (@Crickettalkss) April 27, 2023