राजस्थान रॉयल्स को झटका, 2 करोड़ी पेसर बस 1 मैच खेलकर IPL-2022 से बाहर

नई दिल्ली. पूर्व चैंपियन राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) को बुधवार को बड़ा झटका लगा. टीम के तेज गेंदबाज नाथन कूल्टर नाइल (Nathan Coulter-Nile) अब आईपीएल-2022 के बाकी सीजन से बाहर हो गए हैं. उन्होंने इस सीजन में केवल 1 मैच खेला. वह टीम के सीजन में शुरुआती मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ नजर आए. इसी दौरान उन्हें चोट लगी और वह मैदान से बाहर चले गए थे.

राजस्थान रॉयल्स टीम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी दी. 34 साल के नाथन कूल्टर नाइल ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 मार्च को पुणे में खेले गए मुकाबले में 3 ओवर फेंके और 48 रन लुटाए. वह कोई सफलता भी नहीं हासिल कर पाए. वह टीम के अगले 2 मैचों में भी नहीं खेल सके और अब उन्हें चोट के कारण सीजन से ही बाहर होना पड़ा है.

रॉयल्स टीम ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ‘जब तक हम फिर मिलते हैं, एनसीएन. आप बहुत जल्द फिट हो जाएं.’ इसी के साथ नाथन को टैग भी किया गया है. राजस्थान रॉयल्स ने मेगा ऑक्शन में नाथन कूल्टर-नाइल को 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस में खरीदा था. फ्रेंचाइजी ने अभी तक किसी भी रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं की है.

