VIDEO: नाथन लियोन की भविष्यवाणी हुई सच, अगली ही गेंद पर हेल्स चारो खाने को गए चित्त

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला कैनबरा में खेला गया. रुक-रुककर लगातार हो रही बारिश की वजह से इस मैच का रिजल्ट नहीं निकल पाया, और बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ. मैच रद्द घोषित होने से पहले मैदानी अंपायरों ने इसे 12-12 ओवरों का आयोजित करने का फैसला लिया. इस दौरान टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश टीम 12 ओवरों में दो विकेट के नुकसान पर 112 रन बनाने में कामयाब रही. मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे कंगारू टीम के टेस्ट विशेषज्ञ स्पिनर नाथन लियोन (Nathan Lyon) की एक भविष्यवाणी काफी सटीक रही.

लियोन को ऑन एयर कहते हुए सुना गया कि, ‘गेंद विकेट पर गिरने के बाद थोड़ी हरकत कर रही है. अगर गेंदबाज गेंद को थोड़ा दूर आकार देतें हैं, तो शायद उससे बाहरी किनारा लगते हुए सफलता मिल सकती है.’ लियोन के इस कथन के अगली ही गेंद पर पर जोश हेजलवुड (Josh Hazelwood) ने कुछ ऐसी ही गेंद डाली. वहीं बल्लेबाजी छोर पर उनका सामना कर रहे एलेक्स हेल्स (Alex Hales) चकमा खा बैठे. नतीजा यह रहा कि उन्हें फर्स्ट स्लीप में एरॉन फिंच के हाथों कैच आउट होते हुए पवेलियन का रुख करना पड़ा.

The GOAT called it in commentary! #AUSvENG pic.twitter.com/6ylNJnehJi

— cricket.com.au (@cricketcomau) October 14, 2022