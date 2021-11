नवजोत सिंह सिद्धू और गौतम गंभीर क्यों हैं आमने-सामने? पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से जुड़े तार

नई दिल्ली. भारत के दो पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) और गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) आमने-सामने हैं. इसका कारण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान (Imran Khan) हैं. नवजोत ने जहां इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहा तो वहीं, गंभीर ने सोशल मीडिया पर इससे ऐतराज जताया. उन्होंने साथ ही इसे भारत-पाकिस्तान के रिश्तों और सीमा पर तनाव से जोड़ा.

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को बड़ा भाई बताया है. बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो क्लिप ट्वीट किया है जिसमें पाकिस्तान के अधिकारी नवजोत का स्वागत कर रहे हैं जब वह पड़ोसी मुल्क में दरबार साहिब गुरुद्वारा गए थे. जब पाकिस्तानी अधिकारी नवजोत का स्वागत करते हैं तो वह कहते हैं- वो (इमरान खान) मेरा बड़ा भाई है. उसे बहुत प्यार.’

Rahul Gandhi’s favourite Navjot Singh Sidhu calls Pakistan Prime Minister Imran Khan his “bada bhai”. Last time he had hugged Gen Bajwa, Pakistan Army’s Chief, heaped praises.

Is it any surprise that the Gandhi siblings chose a Pakistan loving Sidhu over veteran Amarinder Singh? pic.twitter.com/zTLHEZT3bC

— Amit Malviya (@amitmalviya) November 20, 2021