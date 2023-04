VIDEO: नेहल वाधेरा ने कर्ण के ओवर में लगाए बैक टू बैक सिक्स, उसके कुछ इस तरह शर्मा ने लिया बदला

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 (IPL 2023) का पांचवां मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच बेंगलुरु में जारी है. इस मुकाबले में मुंबई के 22 वर्षीय युवा क्रिकेटर नेहल वाधेरा (Nehal Wadhera) ने अपनी उम्दा बल्लेबाजी से सबको दीवाना बना दिया है. दरअसल, उन्होंने अपनी टीम के लिए छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 13 गेंदों का सामना किया. इस बीच उन्होंने 161.53 की स्ट्राइक रेट से 21 रन की छोटी मगर महत्वपूर्ण पारी खेली. इस बीच उन्होंने एक चौका और दो छक्के जड़े.

नेहल वाधेरा ने अपने ये दोनों बेहतरीन छक्के आरसीबी के अनुभवी स्पिनर कर्ण शर्मा (Karn Sharma) के खिलाफ लगाया. युवा बल्लेबाज द्वारा बैक टू बैक छक्के खाने के बाद शर्मा भी काफी परेशान नजर आए. लेकिन उन्होंने अपना पूरा अनुभवी झोंकते हुए अगली ही गेंद पर वाधेरा को अपने जाल में फंसा लिया. इसके बाद उन्होंने बीच मैदान में हुंकार भरते हुए विकेट का जश्न मनाया.

A 1⃣0⃣1⃣m maximum followed by a wicket!

Karn Sharma gets Nehal Wadhera who looked in impressive touch 👌👌

The fifty partnership gets broken at the right time for @RCBTweets 💪

