नेपाल ने रचा इतिहास, Asia Cup 2023 के लिए किया क्वॉलिफाई, इन 5 टीमों के साथ खेलेगा

नई दिल्ली. नेपाल क्रिकेट टीम ने मंगलवार, 2 मई को काठमांडू के टीयू क्रिकेट ग्राउंड में एसीसी पुरुषों के प्रीमियर कप के फाइनल में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को हरा दिया है. इस जीत के साथ ही नेपाल ने इतिहास रच दिया है. नेपाल ने पहली एशिया कप टूर्नामेंट के लिए क्वॉलिफाई किया है. सितंबर में होने वाले एशिया कप में नेपाल भारत और पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में अंतिम स्थान पर रहेगा.

गुलशन कुमार झा की 84 गेंदों में 67 रनों की पारी से नेपाल ने यूएई को सात विकेट से मात दी और एशिया कप 2023 के लिए नेपाल का टिकट कटाया. गुलशन झा को नंबर 3 पर उतारना कप्तान रोहित पौडेल और कोच मोंटी देसाई के लिए मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ. 17 साल के गुलशन झा ने 118 रनों का पीछा करते हुए नाबाद 67 रन की पारी खेली.

रातो र चन्द्र सुर्य

जङ्गी निशान हाम्रो !! 🇳🇵

We are the CHAMPIONS of the #ACCPremierCup!

A day filled with pride and the players filled with passion!

Nepal beats UAE to progress through to the Asia Cup with a fantastic performance from Nepal.#NEPvUAE | #RoadToAsiaCup | #weCAN pic.twitter.com/lwtOsR8Q5e

— CAN (@CricketNep) May 2, 2023