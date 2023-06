हरारे. नीदरलैंड ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर के एक रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज को सुपर ओवर में हराया. इसी के साथ 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम वेस्टइंडीज के वनडे वर्ल्ड कप में पहुंचने की राह बेहद कठिन हो गई है. मैच की बात करें, तो वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 374 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. निकोलस पूरन ने नाबाद 104 रन बनाए. जवाब में नीदरलैंड की ओर से तेजा निदामनुरु ने 111 रन बनाए और टीम 50 ओवर में 9 विकेट पर 374 रन तक पहुंचने में कामयाब रही. इस तरह से मुकाबला टाई हो गया और रिजल्ट के लिए सुपर ओवर का सहारा लेना पड़ा. सुपर ओवर में नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 30 रन बनाए जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 8 ही रन बना सकी.

सुपर ओवर की बात करें, तो नीदरलैंड ने 8वें पर बल्लेबाजी करने वाले लोगान वान बीक को भेजा. उन्होंने 14 गेंद पर अहम 28 रन बनाए और इस कारण मैच अंत में टाई हो सका. वेस्टइंडीज की ओर से जेसन होल्डर सुपर ओवर डालने आए. पहली गेंद पर वान बीक ने डीप मिडविकेट पर चौका जड़ा. दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ पर छक्का लगाया तो तीसरी गेंद पर डीप मिडविकेट पर चौका जड़ दिया. इस तरह से पहली 3 गेंद पर 14 रन बन गए और होल्डर काफी दबाव में दिखने लगे.

फिर गेंद से झटके 2 विकेट

लोगान वान बीक ने तेज गेंदबाज जेसन होल्डर की चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ा. 5वीं गेंद पर पर डीप मिडविकेट पर फिर गेंद को 6 रन के लिए भेज दिया. अंतिम गेंद पर वान बीक ने डीप मिडविकेट पर फिर चौका लगाया. इस तरह से सुपर ओवर की सभी 6 गेंद पर बाउंड्री लगी और नीदरलैंड ने 30 रन बनाए. यह सुपर ओवर में किसी भी टीम की ओर से बनाया गया सर्वाधिक रन भी है. इससे पहले 2008 में वेस्टइंडीज ने टी20 के मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 रन बनाए थे.

Crazy SUPER OVER between Netherlands and West Indies

Netherlands – 4,6,4,6,6,4

West Indies – 6,1,1,W,W

NED won the Super over by 22 runs

Logan Van Beek , The hero of the Match 🔥🔥🔥pic.twitter.com/aLDezsBdjw

