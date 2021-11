नए कोरोना वेरिएंट का वर्ल्ड कप पर असर, लीग मैच हुए स्थगित, यूएई और ओमान की स्वदेश वापसी

नई दिल्ली. क्रिकेट जगत में कोविड-19 महामारी एक बार फिर बाधा साबित हुई है. ओमिक्रॉन नामक कोरोना वायरस (Covid-19 Omicron variant) का नया स्ट्रेन दक्षिण अफ्रीका और दूसरे देशों में भी फैल रहा है. इसके परिणामस्वरूप, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ओमान की क्रिकेट टीमें अपने-अपने देशों में वापस लौट आई हैं. साथ ही विभिन्न देशों ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर भी यात्रा प्रतिबंध लगाया था और इसकी वजह से अब क्रिकेट विश्व कप (CWC) लीग 2 के मैच भी स्थगित कर दिए गए हैं.

यूएई ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाली सभी उड़ानों को रद्द करने की घोषणा की है और नामीबिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, इस्वातिनी और बोत्सवाना जैसे देशों से आने वाले यात्रियों के प्रवेश पर भी कई प्रतिबंध हैं. ऐसे में ओमान और यूएई क्रिकेट टीमें एक ही चार्टर्ड फ्लाइट से स्वदेश लौट आई हैं. इस बीच नीदरलैंड की टीम अभी भी दक्षिण अफ्रीका में है और अपने वतन वापस लौटने का इंतजार कर रही है.

ओमान और नामीबिया ने क्रमशः 26 और 27 नवंबर, 2021 को 2 मैचों में आमना-सामना किया था. नामीबिया की टीम ने अपने विरोधी को 40 रनों से हराकर पहला मुकाबला जीता था. ओमान ने दूसरे वनडे मैच में वापसी की और नामीबिया की टीम को 9 रन के मामूली अंतर से हराया था. ये खेल सीडब्ल्यूसी लीग 2 का हिस्सा हैं, जो 2023 विश्व कप क्वॉलिफायर टूर्नामेंट से पहले खत्म हो जाना चाहिए. लेकिन लगता है कि कोविड -19 के कारण मैचों के स्थगित होने की वजह से लीग निर्धारित समय से पहले पूरी नहीं हो पाएगी.

