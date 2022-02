खिलाड़ी ने कहा- अपनी शर्तों पर जीत हासिल करना चाहता था, इसलिए नहीं लिया रन, अब ICC ने पुरस्कार से नवाजा

दुबई. न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल (Daryl Mitchell) को अबुधाबी में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में (T20 World Cup) दिखाए खेल भावना के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट (ICC Spirit Of Cricket Award For 2021) पुरस्कार दिया गया. मिचेल ने पिछले साल 10 नवंबर को अबुधाबी में इंग्लैंड के खिलाफ (England vs New Zealand) दबाव भरे सेमीफाइनल में गेंदबाज आदिल राशिद के रास्ते में रुकावट डालने के बाद एक रन लेने से इनकार कर दिया था. मिचेल यह पुरस्कार जीतने वाले न्यूजीलैंड (New Zealand) के चौथे खिलाड़ी हैं. उनसे पहले डेनियल विटोरी, ब्रैंडन मैक्कुलम और केन विलियमसन यह पुरस्कार जीत चुके हैं.

डेरिल मिचेल ने कहा, ‘आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार जीतना एक सम्मान की बात है.’ उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनना शानदार अनुभव था और पुरस्कार जीतना काफी अच्छा है. उन्होंने कहा, ‘न्यूजीलैंड के खिलाड़ी होने के नाते हम खुद पर गर्व महसूस करते हैं कि हम अपना क्रिकेट किस तरह से खेलते हैं और हां, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट टीम.’ मिचेल ने कहा, ‘व्यक्तिगत तौर पर मुझे महसूस हुआ कि मैं गेंदबाज के रास्ते में आ गया था और हम अपनी शर्तों पर जीत हासिल करना चाहते थे. हम इतने बड़े मैच में विवाद नहीं बनाना चाहते थे. इसका फायदा हुआ और हम मैच जीत गए. पीछे मुड़कर देखता हूं, तो यह घटना काफी अचानक से हो गई थी.’

18वें ओवर में हुई थी घटना

यह घटना मैच के 18वें ओवर में आदिल राशिद की पहली गेंद पर हुई थी, तब टीम का स्कोर 4 विकेट पर 133 रन था और जेम्स नीशाम स्ट्राइक पर थे. नीशाम ने मैदान पर गेंद स्मैश की और यहां आराम से एक रन लिया जा सकता था, लेकिन नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े मिचेल ने इस दबाव वाले मुकाबले में यह रन लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने राशिद के रास्ते में बाधा डाल दी थी. इस मुकाबले के दौरान कमेंटरी कर रहे नासिर हुसैन ने मिशेल की काफी तारीफ की और कहा था, ‘यह बहुत अच्छा है. यही न्यूजीलैंड है, वास्तव में ऐसा है. यहां एक रन लेना इतना आसान था, लेकिन नॉन स्ट्राइर छोर के खिलाड़ी ने कहा, ‘नहीं मैं आदिल के रास्ते में आ गया था.’

खेल भावना है अहम

डेरिल मिचेल ने इस एक रन से इनकार के बारे में कहा, ‘यह इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच काफी कांटे का मुकाबला था, कुछ ही ओवर बचे थे. नीशम (जिम्मी नीशाम) ने लॉन्ग ऑफ पर गेंद हिट की और मुझे लगा कि मैंने राशिद को गेंद लेने के रास्ते में रुकावट डाल दी थी.’ उन्होंने कहा कि हम यह खेल इसलिए खेलते हैं, क्योंकि हम इसे पसंद करते हैं. हां, हम ज्यादा से ज्यादा मैच जीतना चाहते हैं, लेकिन हम क्रिकेट की खेल भावना के खिलाफ जाकर इसमें जीत दर्ज नहीं करना चाहते. खेल भावना काफी ज्यादा अहम है. यह भविष्य में बच्चों के लिये मंच तैयार करता है, जो सही तरह से खेल भावना के अंदर खेल खेलेंगे.

यह भी पढ़ें: BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली एक और विवाद में फंसे, बोर्ड के संविधान के खिलाफ जाने का मामला

मिचेल ने कहा, ‘आखिरकार यह एक खेल है, जिसे हम काफी पसंद करते हैं। इसलिए हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसा कर पाते हैं.’ मिशेल ने बल्लेबाजी की शुरुआत कर मैच विजेता रहे थे. उन्होंने केवल 47 गेंद में नाबाद 72 रन की पारी खेली थी और विजयी रन भी लगाया था.

Tags: Daryl Mitchell, England, ICC, Kane williamson, New Zealand