T20 WC 2022: साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी कीवी टीम पर पड़ी भारी, 10 रनों के अंदर आउट हुए 7 बल्लेबाज

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर से नामीबिया और श्रीलंका (Namibia vs New Zealand) के बीच मुकाबले से हो चुका है. वहीं, कुछ टीमें अभी अभ्यास मैच खेल रहीं हैं. उनमें न्यूजीलैंड की टीम भी शामिल है. न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका (New Zealand vs South Africa) के बीच वार्म अप मैच आज (17 अक्टूबर) खेला जा रहा है. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. प्रोटियाज टीम की घातक गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और पूरी टीम सैकड़ा भी नहीं बना सकी.

कीवी टीम की तरफ से बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल ने सबसे अधिक 26 रन बनाए. उनके अलावा ग्लेन फिलिप्स ने 18 गेंदो में 20 रन बनाए. लेकिन लगातार विकेट गिरने के कारण पूरी टीम 17.1 ओवर में ही सिमट गई. कीवी टीम के 8 बल्लेबाज 10 रन भी नहीं बना पाए. साउथ अफ्रीका के सामने अब 99 रनों का मामूली सा लक्ष्य है.

केशव महाराज ने झटके 3 विकेट

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज प्रोटियाज स्पिनर केशव महाराज की फिरकी को समझने में सफल नहीं हो पाए. केशव ने अपने 3 ओवरों में महज 17 रन देकर 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. वहीं, तबरेज शम्सी ने 3 ओवर में केवल 6 रन ही दिए और दो सफलताएं भी हासिल की. उनके अलावा वेन पॉर्नेल को भी दो ओवरों में दो सफलताएं हाथ लगी. तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने एक ही ओवर फेंका जिसमें उन्होंने 4 रन देकर 1 विकेट हासिल किया.

19 अक्टूबर को भारत से होगा मुकाबला

न्यूजीलैंड की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेलने के बाद 19 अक्टूबर को भारतीय टीम के खिलाफ दूसरा अभ्यास मैच खेलेगी. यह मुकाबला गाबा में खेला जाएगा. वहीं, केन विलियम्सन एंड कंपनी टी20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 22 अक्टूबर को मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी.

