न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका, 115 मुकाबले खेलने वाले स्टार ऑलराउंडर ने लिया संन्यास

नई दिल्ली. न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम (New Zealand National Cricket Team) के 36 वर्षीय ऑलराउंडर खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम (Colin de Grandhomme) ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है. बताया जा रहा है कि उन्होंने यह फैसला न्यूजीलैंड क्रिकेट से बातचीत के बाद लिया है. हाल ही में बोर्ड ने ग्रैंडहोम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया गया था. इससे वह बोर्ड के साथ कुछ नाराज भी चल रहे थे.

कीवी खिलाड़ी ने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा है, ‘मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अब फिर से जवान तो हो नहीं रहा और मेरे लिए ट्रेनिंग दिन पर दिन कठिन होती जा रही है. विशेषकर चोटों की वजह से चीजें काफी मुश्किल हो गई हैं. मेरा परिवार भी दिन ब दिन बढ़ रहा है. इसलिए मैं अब समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्रिकेट के बाद मेरा भविष्य कैसा होगा. पिछले कुछ हफ्तों से मेरे दिमाग में बस यही सब चल रहा था.’

BLACKCAPS and @ndcricket all-rounder Colin de Grandhomme has announced his retirement from international cricket. #CricketNation https://t.co/IfY45v2Wbj

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) August 31, 2022