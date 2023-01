VIDEO: कभी देखा है ऐसा कैच, दाएं हाथ से पकड़ा था बच्चा; बाएं से दर्शक ने लपक लिया दिग्गज बैटर का हवाई फायर

नई दिल्ली. क्रिकेट के मैदान में यूं तो आपने फील्डर्स को कई हैरतअंगेज कैच लपकते देखा होगा. लेकिन न्यूजीलैंड के घरेलू टी20 टूर्नामेंट सुपर स्मैश में तो एक दर्शक ने ऐसा कैच लपका कि हर कोई हैरान रह गया. इसका वीडियो वायरल हो रहा है. दर्शक का कैच किसी भी मायने में मैदान पर लपके गए कैच से कम नहीं. वीडियो देखने के बाद आपके मन में भी शायद यही बात आएगी. क्योंकि दर्शक ने जिस तरीके से यह कैच लपका, वो वाकई ताज्जुब करने वाला है. क्योंकि दर्शक ने दाएं हाथ से बच्चे को अपनी गोदी में पकड़ा था और बाएं हाथ से गेंद को लपक लिया.

यह वाकया सुपर स्मैश में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और ऑकलैंड के बीच हुए मैच में घटा. इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए ऑकलैंड ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए थे. सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को जीत के लिए 151 रन का लक्ष्य मिला था. इस टारगेट का पीछा करते हुए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के 77 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे. चौथे नंबर पर रॉस टेलर बल्लेबाजी के लिए उतरे. सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की पारी का 8वां ओवर ऑकलैंड की तरफ से सीन सोलिया डाल रहे थे.

" isDesktop="true" id="5188671" >

सीन ने एक फुल पिच गेंद पर रॉस टेलर ने सीधे मिडविकेट की तरफ हवाई फायर किया. गेंद सीधा बाउंड्री के पार छक्के के लिए गई. लेकिन, बॉल के नीचे गिरने से पहले ही बाउंड्री लाइन के थोड़ा पीछे खड़े एक दर्शक ने गेंद को एक हाथ से लपक लिया. दिलचस्प बात यह है कि उस दर्शक ने दाएं हाथ में बच्चा पकड़ा हुआ था और उन्होंने बाएं से रॉस टेलर के इस हवाई फायर को लपक लिया.

Could this be the best crowd catch.. of all time?!

@sparknzsport | #SuperSmashNZ #CricketNation #Cricket pic.twitter.com/yGGB9X1tqu

— Dream11 Super Smash (@SuperSmashNZ) January 5, 2023