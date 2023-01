नई दिल्‍ली. भारत के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए न्‍यूजीलैंड की टीम का ऐलान हो गया है. मिशेल सेंटनर (Mitchell Santner) को तीन मैचों की सीरीज के लिए कप्‍तान नियुक्‍त किया गया है. सीरीज के दौरान कीवी टीम के धाकड़ खिलाड़ियों को आराम दिया गया है. ना तो केन विलियमसन स्‍क्‍वाड का हिस्‍सा हैं और ना ही टिम साउदी को 15 सदस्‍यी टीम में जगह दी गई है. 27 जनवरी से टी20 सीरीज की शुरुआत होनी है.

टीम में दो नए चेहरे

न्‍यूजीलैंड की टीम में दो नए चेहरे भी हैं. बेन लिस्‍टर और हैनरी शिपले को टी20 सीरीज के दौरान डेब्‍यू का मौका मिल सकता है. लिस्‍टर पिछले साल न्‍यूजीलैंड ए के भारत दौरे पर आए थे. अच्‍छे प्रदर्शन के आधार पर ही उन्‍हें टीम में जगह दी गई है. शिपले ने हाल ही में टीम के पाकिस्‍तान दौरे पर न्‍यूजीलैंड की वनडे टीम में डेब्‍यू किया है. टीम उन्‍हें खेल के सबसे छोटे प्रारूप में भी आजमाना चाहती है.

सीनियर्स को आराम

इससे पहले वनडे सीरीज के लिए न्‍यूजीलैंड की टीम का ऐलान किया गया था. उस टीम में भी टिम साउदी और केन विलियमसन को जगह नहीं दी गई. न्‍यूजीलैंड की टीम इस वक्‍त पाकिस्‍तान दौरे पर है जहां टेस्‍ट सीरीज के बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला शुक्रवार को खेला जाएगा. साउदी और विलियमसन पाकिस्‍तान से सीधे न्‍यूजीलैंड लौट जाएंगे. वनडे सीरीज में टॉम लेथम को कीवी टीम की कमान सौंपी गई है. टी20 और वनडे दोनों ही टीमों में ट्रेंट बोल्‍ट को भी जगह नहीं दी गई है. बताया जा रहा है कि आने वाले वक्‍त में न्‍यूजीलैंड को अपने घर पर अंग्रेजों का सामना टेस्‍ट सीरीज में करना है. जिसे देखते हुए इन तीन सीनियर क्रिकेटर्स को भारत दौरे पर आराम दिया गया है.

Our T20 Squad to face India in 3 T20Is starting later this month in Ranchi! Congratulations to @aucklandcricket‘s Ben Lister and @CanterburyCrick‘s Henry Shipley on being selected in a BLACKCAPS T20 Squad for the first time. More | https://t.co/bwMhO2Zb76 #INDvNZ pic.twitter.com/jFpWbGPtGx

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 12, 2023