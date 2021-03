NZ vs BAN : बिना टारगेट के खेलने उतरी बांग्लादेश टीम, सोशल मीडिया पर भी लोग हैरान

How is it possible to start a run chase without knowing what you’re chasing? Crazy stuff. #NZvBAN — Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) March 30, 2021

Timeline of Bangladesh's chase:Innings break: Target 148 (Calculated with NZ batting 20 overs)From 1.3 overs: Target 170From 13th over: Target 171 (Correct target)Bangladesh ended up with 142/7, six runs short of the target they were misinformed before the chase. #NZvBAN — Sampath Bandarupalli (@SampathStats) March 30, 2021

Play has been stopped as they don't know the target. #NZvBAN pic.twitter.com/Jh3N7K9tGM — Johns. (@CricCrazyJohns) March 30, 2021

क्रिकेट मैच में कभी-कभी अजीबोगरीब वाकये देखने को मिलते हैं, ऐसा ही कुछ न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच सीरीज के दूसरे टी20 मैच में नजर आया. मैच में न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी कर ली लेकिन बांग्लादेश टीम जब उतरी तो उसे पता नहीं था कि टारगेट क्या है. फिर एक लक्ष्य बताया गया और 9 गेंद फेंकने के बाद उस टारगेट को यह कहकर बढ़ा दिया गया कि DLS की गणना में गलती हो गई.यह सब सुनने में भले ही ऐसा लगे जैसे किसी गली क्रिकेट या क्लब मैच की बात है लेकिन अंतरराष्ट्रीय मैच में इतना सब होना सच में हास्यास्पद और हैरान करने वाला लगता है. इसी को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी राय रखी. न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जिमी नीशम ने भी इसे हैरानी भरा बताया.नेपियर में खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. न्यूजीलैंड का स्कोर जब 17.5 ओवर बाद 5 विकेट पर 173 रन था, तब बारिश शुरू हो गई और कीवी टीम का खेल आगे नहीं बढ़ पाया. पारी समाप्ति की घोषणा की गई. क्रिकेट में इस तरह के मामलों में DLS नियम से दूसरी टीम को टारगेट दिया जाता है.जब बांग्लादेश की पारी शुरू हुई तो यही साफ नहीं था कि आखिर लक्ष्य क्या है, तीन-चार गेंद फेंकने के बाद यह बताया गया कि उसे जीत के लिए 148 रन बनाने हैं. हालांकि थोड़ी देर बाद एक नया टारगेट सामने आया और खेल रोकना पड़ गया. फिर बांग्लादेश को 16 ओवर में 171 का टारगेट दिया गया हालांकि नेपियर में उसे डकवर्थ लुईस नियम के तहत 28 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी.इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की टी20 सीरीज पर कब्जा कर लिया. मेजबान टीम ने सीरीज का पहला टी20 मैच 66 रनों के बड़े अंतर से जीता था. इससे पहले न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में बांग्लादेश को 3-0 से हराया था.