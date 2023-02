नई दिल्‍ली. न्‍यूजीलैंड की टीम को इंग्‍लैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज (New Zealand vs England) के दूसरे मुकाबले में महज एक रन से जीत मिली. वेलिंगटन में खेले गए इस मैच में कीवी टीम पहली पारी के आधार पर बुरी तरह से पिछड़ गई थी. यही वजह है उन्‍हें फॉलोऑन पर खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा. इसके बावजूद केन विलियमसन (Kane Williamson) की टीम ने हार नहीं मानी और बेन स्‍टोक्‍स की टीम को धूल चटाई. इस मैच के बाद की एक पिक्‍चर इस वक्‍त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. मैदान पर चौके-छक्‍के लगाने के लिए जाने जाने वाले विलियमसन अपनी बेटी के साथ नजर आ रहे हैं.

यह पिक्‍चर ड्रेसिंग रूम का है. जिसमें केवल केन विलियमसन ही नहीं बल्कि टीम के सीनियर बॉलर नील वेगनर भी नजर आ रहे हैं. दोनों अपनी-अपनी बेटियों के साथ नजर आ रहे हैं. मैच खत्‍म होते ही टीम की जिम्‍मेदारियों से मुक्‍त होकर दोनों कीवी क्रिकेटर्स फेमली की जिम्‍मेदारी में लग गए. बच्‍चों के साथ दोनों की क्‍यूट पिक्‍चर को फैन काफी पसंद कर रहे हैं. कुछ फैन्‍स का यह भी कहना है कि मैच के बाद विलियमसन और वेगनर बेबी सिटिंग में लग गए.

Cutest picture of the day – dads Kane Williamson and Neil Wagner with their daughters. pic.twitter.com/nCFDqllYSc

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 28, 2023