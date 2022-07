न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका, टी20 सीरीज के लिए बिना कप्तान के आयरलैंड जा रही है टीम, जानें वजह

वेलिंगटन: हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 0-3 से टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद न्यूजीलैंड की टीम अपने अगले दौरे के लिए तैयार है. कीवी टीम का अगला मुकाबला आयरलैंड दौरे पर आयरिश टीम के साथ है. इस दौरान दोनों टीमों के बीच क्रमशः तीन-तीन मैचों की वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. दौरे की शुरुआत 10 जुलाई से वनडे सीरीज से होगी. सीरीज शुरू होने से पहले ही कीवी टीम के लिए एक बुरी खबर निकलकर सामने आई है. दरअसल कीवी टीम के महत्वपूर्ण ऑलराउंडर खिलाड़ी मिचेल सेंटनर (Mitchell Santner) कोविड-19 की चपेट में आ गए हैं.

आयरलैंड दौरे से पहले सेंटनर के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद वह रविवार को टीम के साथ उड़ान नहीं भर पाएंगे. सेंटनर को आयरिश टीम के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए कीवी टीम का कप्तान बनाया गया था. ऐसे में आयरिश टीम के खिलाफ मुकाबले से पहले उनके कोविड पॉजिटिव पाए जाने से कीवी टीम के अभियान को बड़ा झटका लगा है.

