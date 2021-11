NZ vs NAM, T20 World Cup 2021 Live Cricket Score: न्यूजीलैंड की भिड़ंत नामीबिया से, टॉस कुछ ही देर में

NZ vs NAM, T20 World Cup 2021 Live Updates: न्‍यूजीलैंड बनाम नामीबिया के बीच शुक्रवार को टी20 वर्ल्‍ड कप का 36वां मैच खेला जाएगा. यह मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में होगा. न्यूजीलैंड टीम ग्रुप-2 में फिलहाल चार अंक लेकर तीसरे स्थान पर है.

शारजाह. New Zealand vs Namibia Live Score, T20 World Cup 2021 Latest CRICKET UPDATES: न्‍यूजीलैंड बनाम नामीबिया (NZ vs NAM) के बीच शुक्रवार को टी20 वर्ल्‍ड कप (T20 WC) का 36वां मैच खेला जाएगा. यह मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में होगा. न्यूजीलैंड टीम ग्रुप-2 में फिलहाल चार अंक लेकर तीसरे स्थान पर है. नामीबिया को हराकर वह ग्रुप दो से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनना चाहेगी चूंकि पाकिस्तान चारों मैच जीतकर अंतिम चार में पहुंच चुका है. भारत के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन के बावजूद न्यूजीलैंड की गेंदबाजी औसत रही जिसमें सुधार करना होगा. कप्तान केन विलियमसन ने कहा था, ‘‘हमने गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया. स्कॉटलैंड ने अच्छी बल्लेबाजी की. हमें गलतियों से सबक लेना होगा.’’ ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी और एडम मिल्ने नामीबिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे जबकि स्पिनर ईश सोढ़ी और मिशेल सेंटनर की नजरें अच्छे फॉर्म को बरकरार रखने पर लगी होंगी.

न्यूजीलैंड के लिये सबसे अच्छी बात सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल का फॉर्म में लौटना रही जिन्होंने 56 गेंद में 93 रन बनाये. सलामी बल्लेबाज डेरिल मिचेल हालांकि पिछले मैच में चल नहीं सके और विलियमसन भी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं है. न्यूजीलैंड के पास डेवॉन कॉनवे , ग्लेन फिलिप्स, जिमी नीशम जैसे आक्रामक खिलाड़ी हैं जो एक ईकाई के रूप में अच्छा खेलकर नामीबिया को धराशायी कर सकते हैं. दूसरी ओर नामीबिया के पास खोने के लिये कुछ नहीं है. पाकिस्तान के खिलाफ उसने अच्छा प्रदर्शन किया और उस लय को कायम रखना चाहेगी. इसके लिये उसके गेंदबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा. अच्छी शुरूआत करने वाले बल्लेबाजों को बड़ी पारियां खेलनी होगी. डेविड वीज पर अच्छे प्रदर्शन का काफी दारोमदार होगा.

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11- मार्टिन गप्टिल, डेरिल मिशेल, केन विलियमसन (कप्तान), जेम्स नीशम, डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स (विकेटकीपर), मिशेल सेंटनर, ईश सोढ़ी, एडम मिल्ने, ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी.

नामीबिया की संभावित प्लेइंग 11: स्टीफन बार्ड, क्रेग विलियम्स, माइकल वैन लिंगेन, गेरहार्ड इरासमस (कप्तान), जेन निकोल लोफी-ईटन, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), डेविड वीज, जेजे स्मिट, जेन फ्रीलिंक, रुबेन ट्रम्पेलमैन और बेन शिकोंगो.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में न्यूजीलैंड बनाम नामीबिया के बीच मुकाबला दोपहर 3.30 बजे से खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप में न्यूजीलैंड बनाम नामीबिया के बीच मुकाबला शारजाह क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में न्यूजीलैंड बनाम नामीबिया के बीच मैच का लाइव प्रसारण भारत में स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में न्यूजीलैंड बनाम नामीबिया के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिजनी+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.