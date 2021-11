New Zealand vs Namibia, T20 WC: न्यूजीलैंड ने नामीबिया को 52 रनों से हराया, लगातार तीसरी जीत दर्ज की

शारजाह. टी20 वर्ल्ड कप (T2o World Cup 2021) के 36वें मुकाबले में न्यूजीलैंड ने नामीबिया (New Zealand vs Namibia) को 52 रनों से शिकस्त दी. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया (NZ vs NAM) के सामने 164 रनों का लक्ष्य रखा. नामीबिया की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 111 रन ही बना सकी. न्यूजीलैंड इस तीसरी जीत की बदौलत ग्रुप दो की तालिका में छह अंक लेकर दूसरे स्थान पर पहुंच गयी है और इस जीत से उसका नेट रन रेट 1.277 है जबकि तीसरे स्थान पर काबिज अफगानिस्तान का नेट रन रेट 1.481 है. अगर न्यूजीलैंड की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ अपने अंतिम ग्रुप मैच में जीत दर्ज कर लेती है तो वह नेट रन रेट की गणना में जाये बिना ही सेमीफाइनल में पहुंच जायेगी. लेकिन अगर टीम अफगानिस्तान से हार गयी तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जायेगी. इसलिये अगला मैच न्यूजीलैंड के लिये क्वार्टर फाइनल की तरह होगा.

न्यूजीलैंड के लिये अनुभवी टिम साउदी ने फिर शानदार प्रदर्शन जारी रहते हुए चार ओवर में 15 रन देकर और ट्रेंट बोल्ट ने 20 रन देकर दो-दो विकेट झटके. जिमी नीशम ने एक ओवर में छह रन देकर एक विकेट झटका. उन्हें बल्ले और गेंद से अच्छे प्रदर्शन के लिये ‘मैन आफ द मैच’ चुना गया. न्यूजीलैंड की टीम एक समय चार विकेट पर 87 रन पर जूझ रही थी लेकिन फिलिप्स (21 गेंद में नाबाद 39 रन और नीशाम (23 गेंद में नाबाद 35 रन) की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उसने वापसी की. इन दोनों ने पांचवें विकेट के लिये महज 36 गेंद में नाबाद 76 रन जोड़े. फिलिप्स ने अपनी पारी के दौरान एक चौका और तीन छक्के जमाये जबकि नीशम ने एक चौका और दो छक्के जड़े. फिलिप्स और नीशाम की बदौलत न्यूजीलैंड ने अंतिम तीन ओवर में 53 रन जोड़े.

नामीबिया के लिये सलामी बल्लेबाज स्टीफन बार्ड (21) और माइकल वैन लिंगेन (25) ने पहले विकेट के लिये 47 रन जोड़ लिये थे. नीशम ने लिंगेन को बोल्ड कर टीम को पहला झटका दिया. फिर स्कोर में चार रन ही जुड़े थे कि मिशेल सेंटनर (चार ओवर में 20 रन देकर एक विकेट) ने बार्ड को बोल्ड कर दिया. टीम ने फिर चार रन जुड़ने के बाद कप्तान गेरहार्ड इरासमस के रूप में तीसरा विकेट खो दिया. टीम को डेविड विसे से उम्मीद थी, पर साउदी ने कम उछाल लेती गेंद पर पगबाधा की अपील की और अंपायर ने ऊंगली उठा दी. उन्होंने 17 गेंद में एक चौके और एक छक्के से 16 रन बनाये. साउदी ने अपने कोटे के अंतिम ओवर में जेन ग्रीन (23) को दूसरा शिकार बनाया. टीम ने बोल्ट के ओवर में लगातार दो विकेट गंवा दिये.

T20 World Cup: 214 की औसत से रन बना रहा कीपर बल्लेबाज, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा

इससे पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल (18) पांचवें ओवर में आउट हो गये, उन्होंने डेविड वीज (40 रन देकर एक विकेट) की गेंद पर रूबेन ट्रंपलमैन को मिड आफ पर आसान कैच थमा दिया. गप्टिल ने इससे पहले स्पिनर बर्नार्ड स्कोल्ट्ज (15 रन देकर एक विकेट) पर लांग आन में छक्का जड़ा था. चौथे ओवर में डेरिल मिचेल (19) ने अपनी पहली बाउंड्री लगायी जिससे न्यूजीलैंड ने चार ओवर में 30 रन बना लिये थे. लेकिन नामीबिया ने दोनों सलामी बल्लेबाजों को ड्रेसिंग रूम भेजकर रन गति पर लगाम लगायी. वीज ने गप्टिल को आउट कर 30 रन की भागीदारी तोड़ी और फिर स्कोल्ट्ज ने मिचेल को आउट कर दिया जो सातवें ओवर में माइकल वान लिंजेन को डीप में कैच दे बैठे जिससे स्कोर दो विकेट पर 43 रन हो गया.

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कहा- Happy Diwali तो ट्रोल्स पड़े पीछे, बधाई को धर्म और IPL से जोड़ा

कप्तान केन विलियमसन (28) और डेवॉन कॉनवे (17) ने 38 रन की भागीदारी कर पारी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया. विलियमसन ने 11वें ओवर में लेग स्पिनर जान निकोल लोफ्टी ईटन पर लगातार गेंद में छक्का और चौका जड़कर हाथ खोले. लेकिन प्रतिद्वंद्वी टीम के कप्तान और लेग स्पिनर गेरहार्ड इरासमस (22 रन देकर एक विकेट) ने उन्हें 13वें ओवर में बोल्ड कर दिया. स्कोर तीन विकेट पर 81 रन था जो कॉनवे के रन आउट होने के बाद चार विकेट पर 87 रन हो गया. धीमी शुरुआत के बाद फिलिप्स और नीशाम ने 18वें ओवर में वीज के ओवर में 21 रन जोड़े.