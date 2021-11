New Zealand vs Scotland, T20 WC: न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को परेशानी में डाला, स्कॉटलैंड को 16 रनों से हराया

दुबई. टी20 वर्ल्ड कप (T2o World Cup 2021) के 32वें मुकाबले में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड (New Zealand vs Scotland) को 16 रनों से शिकस्त दी. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड (NZ vs SCO) के सामने 173 रनों का लक्ष्य रखा. स्कॉटलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 156 रन ही बना सकी. इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की यह दूसरी जीत है. सुपर-12 ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान औऱ अफगानिस्तान के बाद तीसरे नंबर पर है. न्यूजीलैंड को अब अफगान और नामीबिया के खिलाफ मैच खेलना है. सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उसे दोनों मैच में जीत हासिल करना होगा.

लक्ष्य का पीछा करते हुए स्कॉटलैंड के सलामी बल्लेबाज काइल कोएत्जर और जॉर्ज मुन्से ने पहले विकेट के लिए 21 रन जोड़े. इस साझेदारी को तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने तोड़ा. इसके बाद तीसरे नंबर पर उतरे मैथ्यू क्रास ने छठे ओवर में एडम मिल्ने की गेंदों पर लगातार पांच चौके जड़कर कप्तान केन विलियमसन की चिंता बढ़ा दी. मुन्से और क्रास ने दूसरे विकेट के लिए 45 रन जोड़े. इस जोड़ी को लेग स्पिनर ईश सोढ़ी ने जॉर्ज मुन्से (22) को आउट कर तोड़ा. इसके बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाज धीरे-धीरे मैच में हावी होने लगे. क्रास 27 जबकि रिची बेरिंग्टन 20 रन बनाकर आउट हुए. कीवी गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने 29 रन देकर दो जबकि ईश सोढ़ी ने 42 रन देकर 2 विकेट चटकाया. टिम साउदी को एक विकेट मिला.

इससे पहले न्यूजीलैंड ने शुरुआती झटकों के बाद स्टार बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल और ग्लेन फिलिप्स के साथ चौथे विकेट के लिये उनकी शतकीय साझेदारी से स्कॉटलैंड के खिलाफ पांच विकेट पर 172 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. न्यूजीलैंड के 35 रन पर दो विकेट गिरे थे लेकिन टीम ने उबरते हुए गुप्टिल और फिलिप्स के साथ उनकी चौथे विकेट के लिये 73 गेंद में 105 रन की भागीदारी से वापसी की. टीम ने अंतिम पांच ओवर में इन दोनों के विकेट गंवाकर 52 रन बनाये. उमस और गर्मी से जूझते हुए गुप्टिल शतक से सात रन से चूक गये, उन्होंने 56 गेंद का सामना करते हुए अपनी अर्धशतकीय पारी में छह चौके और सात छक्के जमाये.

फिलिप्स ने भी 22 रन के निजी स्कोर पर मिले जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए गुप्टिल का अच्छा साथ निभाया. लेकिन 19वें ओवर में ब्रैड व्हील ने इन दोनों के लगातार गेंदों पर विकेट झटक लिये. अनुभवी क्रिकेटर गुप्टिल ने इस दौरान टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन भी पूरे किये जिससे वह भारतीय कप्तान विराट कोहली (3225 रन) के बाद इस सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गये. इसके साथ ही वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 150 छक्के जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गये. भारत के रोहित शर्मा 134 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर हैं. शुरूआती दोनों मैच गंवाने वाली स्कॉटलैंड ने पांचवें ओवर में दो विकेट झटककर अच्छी शुरूआत की.

पांचवें ओवर में साफयान शरीफ (28 रन देकर दो विकेट) ने पहले विकेट के रूप में डेरिल मिशेल (13) को पगबाधा आउट किया और फिर तीन गेंद बाद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को आउट कर दोहरा झटका दिया. विलियमसन खाता भी नहीं खोल सके. इस ओवर में एक गेंद वाइड रही और कोई रन नहीं बना सका. शरीफ के दो ओवर में दो रन पर दो विकेट थे. पावरप्ले के अंतिम ओवर में गुप्टिल ने एक चौका और एक छक्का जमाकर 16 रन जोड़े जिससे छह ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर दो विकेट पर 52 रन था.

इसी स्कोर पर टीम ने डेवोन कोनवे (01) का विकेट गंवा दिया जिन्होंने तीन गेंद ही खेली थी. उन्होंने मार्क वाट की फुल लेंथ गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की और विकेटकीपर को कैच थमाकर आउट हो गये. रन गति पर इन शुरूआती विकेट गिरने का दबाव दिखा और शुरुआती 10 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 70 रन पर तीन विकेट था. गुप्टिल और फिलिप्स डटे रहे. गुप्टिल ने 16वें ओवर में शरीफ पर दो गगनचुंबी छक्के जमाये जिससे इस ओवर में 17 रन जुड़े.