नई दिल्‍ली. एक तरफ भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. वहीं, 7 समंदर पार यानी न्‍यूजीलैंड में टेस्‍ट सीरीज जारी है. श्रीलंका के खिलाफ मेजबान देश दूसरे टेस्‍ट मैच में उतरा है. यूं तो वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के तहत यह मुकाबला महज औपचारिकता भर ही है. पहला मैच हारने के बाद श्रीलंका की टीम डब्‍ल्‍यूटीसी फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है. वहीं, टीम इंडिया ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है. अब भारत और ऑस्‍ट्रेलिया का मैच 7 जून को इंग्‍लैंड के लंदन में स्थित ओवल मैदान पर चैंपियनशिप का खिताबी मैच खेला जाएगा.

इस वक्‍त सोशल मीडिया पर न्‍यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच जारी टेस्‍ट सीरीज का एक वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो पहले मुकाबले से जुड़ा हुआ है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दर्शकों में बैठा एक शख्‍स शराब पी रहा है. उसके हाथ में बीयर का ग्‍लास है. इसी बीच डेरेल मिशेल ने हवाई शॉट लगाया. गेंद छक्‍के के लिए जा रही थी. इसे रोकने वाला कोई भी नहीं थी.

Simply a Legend 😀. #Beer in one hand and catch with other hand 😂 #Cricket pic.twitter.com/scELIepQMJ

— INFERNO (@inferno38in) March 17, 2023