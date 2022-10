Live Auto Refresh On

NZ vs SL world cup 2022 LIVE Score: न्यूजीलैंड की खराब शुरुआत, तीक्षणा ने ओपनर एलेन को भेजा पवेलियन

New zealand vs Sri LankaT20i world cup 2022 LIVE Cricket Score Update News in Hindi: केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. दोनों टीमों के प्लेइंग इलेवन में एक एक बदलाव है. कीवी टीम ने मार्क चैपमैन की जगह डेरिल मिचेल को मौका दिया है वहीं श्रीलंकाई टीम ने बिनुरु फर्नाडों की जगह कासिन रजिता को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है. यह मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है. कीवी टीम की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है.