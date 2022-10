VIDEO: डेवोन कॉनवे के फील्डिंग की दुनिया हुई दीवानी, 50 मीटर दौड़ लगाने के बाद चौका बचाया

नई दिल्ली. त्रिकोणीय सीरीज का एक रोमांचक मुकाबला न्यूजीलैंड और पाकिस्तान (New Zealand vs Pakistan) के बीच आठ अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला गया. इस मुकाबले में पाकिस्तान को छह विकेट से जीत मिली. लेकिन मैच के दौरान न्यूजीलैंड के विकेटकीपर डेवोन कॉनवे (Devon Conway) ने अपनी उम्दा क्षेत्ररक्षण से सबको अपना दीवाना बना दिया है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

क्राइस्टचर्च में फील्डिंग का यह बेहतरीन नजारा पाकिस्तान की पारी के 12वें ओवर में देखने को मिला. पाकिस्तान के लिए मैदान में कैप्टन बाबर आजम के साथ आलराउंडर शादाब खान जमे हुए थे. वहीं न्यूजीलैंड के लिए टिम साउदी के हाथ में गेंद थी. साउदी के इस ओवर की चौथी गेंद पर शादाब ने ऑफ स्टंप की तरफ जाकर स्कूप शॉट खेला. इस बीच बल्ले और गेंद के बीच जबर्दस्त तरीके से संपर्क हुआ.

🔁 if you can’t get enough of this photo-finish fielding by Conway!#NZvPAK #CricketOnPrime pic.twitter.com/ZSlQZyMyE6

— prime video IN (@PrimeVideoIN) October 8, 2022