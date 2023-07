नई दिल्ली. अमेरिका में खेली जा रही मेजर लीग क्रिकेट के फाइनल में सिएटल ओर्कास और MI न्यूयॉर्क के बल्लेबाजों ने छक्कों की बरसात कर दी. पहले सिएटल के ओपनर क्विंटन डिकॉक ने 87 रन की तूफानी पारी खेली तो जवाब में MI न्यूयॉर्क के कप्तान निकोलस पूरन ने तो छक्कों की लाइन लगा दी. उन्होंने महज 16 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया. ये मेजर लीग क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी है. पूरन ने पहले 51 रन में से 48 तो सिर्फ छक्के-चौकों से ठोक डाले. उन्होंने 6 छक्के और 3 चौके उड़ाए. यानी 9 गेंद में चौके-छक्कों की मदद से 48 रन बनाए. इसके बाद भी निकोलस पूरन का तूफान नहीं थमा और उन्होंने 40 गेंद में ही शतक ठोक डाला.

Nicholas Pooran

One of the most dominant innings you will ever see

100 in 40 balls in the first ever final of the @MLCricket. pic.twitter.com/pUGNvJdQ3A

— Nikhil Uttamchandani (@NikUttam) July 31, 2023