Women's World Cup 2022 : ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर निकोला कैरी मैच से पहले टॉयलेट में फंसी, सुनाई आपबीती

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर निकोला कैरी (Nicola Carey) वेस्टइंडीज के खिलाफ वॉर्म अप मैच से पहले गलती से टॉयलेट में बंद हो गई थीं. इस बात पर टीम ने नाराजगी भी जाहिर की. निकोला कैरी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के साथ हैं जो वनडे वर्ल्ड कप (Women’ ODI World Cup-2022) खेलने के लिए न्यूजीलैंड में है. टूर्नामेंट का आगाज 4 मार्च से होना है.

निकोला कैरी ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि वह किस तरह टॉयलेट में फंस गई थी. ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच रविवार 27 फरवरी को वॉर्म अप मैच खेला गया. इस मैच से पहले निकोला कैरी करीब 20 मिनट तक टॉयलेट में फंसी रहीं. कैरी ने बाद में बताया कि वह किस तरह उस क्यूबिकल में फंस गई थीं. कुछ लोगों ने उनकी मदद की और निकोला को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाला. जब उन्होंने टीम साथियों को यह बताया तो हर कोई उनकी गलती पर हंस रहा था.

इसे भी देखें, मार्च में क्रिकेट का मेला, वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान आमने-सामने तो IPL-2022 का होगा आगाज

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया है. इसमें 28 साल की निकोला ने कहा, ‘मैं मैदान पर पहुंच गई थी. फिर मुझे टॉयलेट जाना पड़ा. मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया लेकिन बाद में बाहर नहीं निकल पाई.’ इस मामले पर क्रिकेट वर्ल्ड कप की प्रमुख एंड्रिया ने कहा, ‘गेट जाम हो गया था, इसलिए मुझे मिल्स (टीम मैनेजर) को बुलाना पड़ा. फिर कुछ लोगों की मदद से दरवाजा खोला गया.’

Nic Carey got stuck (literally) in a less than ideal spot during yesterday’s warm-up!

Ash Gardner has the details from Christchurch pic.twitter.com/wi7XhdnHZu

— Australian Women’s Cricket Team (@AusWomenCricket) February 28, 2022