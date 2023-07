नई दिल्ली. अमेरिका में पहली फ्रेंचाइजी टी20 लीग मेजर लीग क्रिकेट शुरू हो चुकी है. 6 टीमें इसमें शामिल हो रही हैं और 13 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई. अमेरिका में टी20 लीग शुरू होने से दुनियाभर में होने वाली टी20 लीग में और प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी. अमेरिका में 3 आईपीएल टीमें एमआई न्यूयॉर्क (मुंबई इंडियंस), टेक्सास सुपर किंग्स (चेन्नई सुपर किंग्स) और लॉस एंजिलिस नाइट राइडर्स (कोलकाता नाइट राइडर्स) भी हिस्सा ले रही हैं. कायरन पोलार्ड, सुनील नरेन से लेकर राशिद खान जैसे दिग्गज इसमें खेल रहे हैं.

रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी का मानना ​​है कि अमेरिका जैसे देश में भी क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ रही है, जहां बास्केटबॉल, अमेरिकी फुटबॉल, बेसबॉल और अन्य खेलों का बोलबाला रहा है. उनका मानना है कि एमएलसी के आने से क्रिकेट में रुचि और बढ़ेगी. नीता अंबानी ने न्यूज एजेंसी एएनआई ने बात करते हुए कहा कि अमेरिका में क्रिकेट को लेकर लोगों की रुचि बढ़ रही है. व्हाइट हाउस हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस बारे में बात की. इतने सारे लोगों ने इन टीमों में निवेश किया है. मुझे यकीन है कि इसकी लोकप्रियता में इजाफा होगा.

#WATCH | New York: There are six cricket teams here (in Major League Cricket in US). As we speak, Mumbai Indians (NY) is playing against Texas Super Kings. Our PM at the White House also spoke about cricket, so many people here have invested in these six cricket teams that this… pic.twitter.com/ih4jGaSQ2S

— ANI (@ANI) July 19, 2023