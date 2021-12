ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप टीम में भारतीय खिलाड़ी शामिल, दोनों हाथ से करता है गेंदबाजी, बल्ले से भी मचा चुका है धमाल

मेलबर्न. ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को अंडर-19 वर्ल्ड कप (Under 19 Cricket World Cup 2022) के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित की. टीम में स्पिनर निवेथन राधाकृष्णन (Nivethan Radhakrishnan) को भी शामिल किया गया है. राधाकृष्णन इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) की टीम दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के लिए नेट गेंदबाज रह चुके हैं. 19 वर्षीय राधाकृष्णन का परिवार 2013 में तमिलनाडु से सिडनी चला गया था. अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम भी उतर रही है. ऐसे में वे भारत के सामने भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं.

निवेथन राधाकृष्णन दोनों हाथ से गेंदबाज करते हैं. वे दाएं हाथ से ऑफ और बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते हैं. आईपीएल के दौरान उन्हें रिकी पोंटिंग, स्टीव स्मिथ (Steve Smith) सहित कई बड़े भारतीय क्रिकेटरों के साथ समय बिताने का मौका मिला. उन्हें मौजूदा सीजन में न्यू साउथ वेल्स और तस्मानिया दोनों की ओर से खेलने का मौका मिला. इससे पहले वे अंडर-16 लेवल पर भी ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. राधाकृष्णन के पिता अन्बु सेल्वन ने ही उन्हें गेंदबाजी करने के लिए प्रोत्साहित किया था. वे तमिलनाडु की ओर जूनियर क्रिकेट में उतर चुके हैं.

This is insane @CricketTas recruit Nivethan Radhakrishnan bowls finger spin – with both arms.

The ambidextrous tweaker took 20 wickets and scored 898 runs in NSW Premier Cricket last season: https://t.co/1zM8VN2OM1 pic.twitter.com/G3jLMWh3Lp

