VIDEO: ऑस्ट्रेलियाई पेसर की एक गेंद ने कैरेबियाई बल्लेबाज को घुटने टेकने पर किया मजबूर! छोड़ना पड़ गया मैदान

नई दिल्ली. वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में पहला टेस्ट खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 598/4d के स्कोर के जवाब में वेस्टइंडीज ने भी अच्छी शुरुआत की है. उसके दोनों सलामी बल्लेबाजों क्रेग ब्रैथवेट और तेजनारायण चंद्रपॉल ने अर्धशतक जड़े. हालांकि, वेस्टइंडीज की टीम को इस टेस्ट के दूसरे दिन बड़ा झटका लग गया. तीन नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे एनक्रूमा बोनर को अपनी पारी के बीच ही मैदान से पवेलियन लौटना पड़ा. ऐसा उनके आउट होने की वजह से नहीं, बल्कि चोटिल होने के कारण हुआ. बोनर ऑस्ट्रेलियाई पेसर कैमरुन ग्रीन की एक तेज रफ्तार बाउंसर पर चोटिल हो गए थे. इसके बाद उन्हें मैदान से रिटायर्ड हर्ट होकर लौटना पड़ा. वो चोटिल होने के कारण जब मैदान से लौटे तब 47 गेंद में 16 रन बनाकर खेल रहे थे.

एनक्रूमा बोनर के चोटिल होने की घटना पर्थ टेस्ट के दूसरे दिन घटी. उस समय वेस्टइंडीज की पारी का 34वां ओवर चल रहा था. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ग्रीन यह ओवर डाल रहे थे. उन्होंने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद शॉर्ट फेंकी, जब तक बोनर गेंद की लाइन से हटते, तब तक गेंद हेलमेट पर जा लगी. वो घुटने के बल आ गए. इसके बाद फीजियो ने आकर उनका कन्कशन टेस्ट किया, जिसमें वो सामान्य नजर आए और इसके बाद उन्होंने दोबारा बल्लेबाजी शुरू कर दी. हालांकि, 4 ओवर बाद में उन्हें बल्लेबाजी करने में परेशानी होने लगी. इसके बाद वो रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलिटन लौट गए. उनकी जगह जर्मेन ब्लैकवुड बल्लेबाजी करने उतरे.

UPDATE: Bonner is retiring hurt. Fingers crossed we see him again later #AUSvWI https://t.co/LNBHYBQC11

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 2, 2022